« Nous allons présenter notre candidature aux élections locales du 23 Janvier 2022 », a informé Ablaye GUEYE coordonnateur du parti rewmi dans la commune de THIOLOM FALL département de Kebemer, dans un communiqué. D’après Gueye sa candidature est motivée par trois aspects fondamentaux: D’abord, parce que « depuis plusieurs années d’affilée, c’est-à-dire depuis le référendum jusqu’aux élections de 2019, le parti Rewmi n’a jamais perdu d’élection dans cette localité. Notre Leadership ne souffre aucunement dans notre localité et nos militants sont restés toujours fidèles et loyaux avec la ligne dessinée par le Président Idrissa SECK ». Ensuite, « notre combat de tous les jours à participer de façon active au développement local de notre localité. Ainsi nous ne ménageons aucun effort pour soutenir notre localité avec nos propres moyens, car nous savons tous que le développement local est d’abord l’affaire des fils et filles de la localité ». Et enfin « le point qui nous semble inéluctable et important est la coopération internationale. Sur ce point, nous avons une bonne avance, car avons d’excellentes relations au niveau de la diaspora et connaissons les rouages pour nouer des relations fructueuses pour notre localité. Certains de nos partenaires pourront ainsi venir nous accompagner à développer notre chère localité, Thiolom FALLL ».

