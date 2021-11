Zappée, lors des investitures pour la mairie de Kaolack, par le président de la République M. Macky Sall, en l’occurrence coordonnateur de la coalition Benno Bokk Yakaar, Mme Mariama Sarr s’est adressée à la population Kaolackoise, Militants et Militantes de l’Alliance Pour la République (APR), En ces termes « A l’issue des investitures pour les élections locales prévues en janvier 2022, le président de l’Apr, Coordonnateur de la coalition Benno Bokk Yakaar a désigné les têtes de listes communales et départementales. Ce choix relève exclusivement de ses prérogatives. Nous respectons cette décision et lui réitérons notre reconnaissance indéfectible, notre engagement et notre détermination à servir le parti, la grande majorité présidentielle sous sa conduite éclairée ».

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy