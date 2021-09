Le parti démocratique sénégalais entame son programme de déploiement et de vente des cartes dans les différentes régions du Sénégal. La mobilisation des membres des différentes fédérations, les responsables et mouvements de soutien reçoivent la commission de placement et de vente des cartes pour l’installation des commissaires politiques dans le cadre du renouvellement des structures du parti démocratique sénégalais. Le déploiement des cartes est opérationnel dans les localités, comme Keur Massar, L’arrondissement de Dakar plateau, Guediawaye, Touba, Liguere, Saint Louis, et Diourbel. Le secrétaire nationale de la communication interne du parti se dit heureuse de constater que, dans différentes régions où le déploiement est déjà opéré, les bases sont restées les mêmes. Durant la campagne de placement des cartes, le parti démocratique sénégalais dépêche des superviseurs qui vont installer des commissaires qui se chargeront à leur tour, de vendre les cartes numérisées à leurs militants », explique Nafi Diallo

