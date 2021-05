XALIMANEWS : Le Président Macky Sall, qui a procédé samedi à l’inauguration du Centre hospitalier régional Thierno Birahim Ndao de Kaffrine, a pu renouer avec l’ambiance des grandes foules. Le chef de l’Etat ne semblait pas bouder son plaisir en communiant avec les populations, tout au long de la route qui le menait à Kaffrine. Son cortège a été arrêté par des foules de personnes massées au bord des routes avec une mobilisation digne d’une campagne électorale. Ainsi, a-t-il été obligé de passer des heures à Mbour, Fatick, Kaolack, Ngathie Naoudé, Birkilane et différentes autres escales. L’échéance prochaine des élections locales du 23 janvier 2022 a sans doute poussé les acteurs politiques de la coalition Benno bokk yaakaar (Bby) à faire montre de leurs forces de mobilisation. L’occasion faisant le larron, Macky Sall a profité de la cérémonie d’inauguration du nouvel hôpital pour dire : «Je suis venu en qualité de président de la République pour faire une inauguration d’une réalisation importante pour les populations. On pourrait certainement me faire la critique mais je ne pourrais pas ne pas prendre ma casquette de chef de mon parti l’Alliance pour la République (Apr) pour parler des élections à venir.» Et il dira : «Je tiens à préciser, à l’endroit des responsables de mon parti, que nos investitures se feront dans le cadre de Benno bokk yaakaar. Il faudrait que tout le monde sache qu’il ne saurait être question de faire autrement. Certains pourraient être tentés par l’idée de se mettre en rébellion pour aller chercher un récépissé d’un parti quelconque pour se faire investir. Mais il faut que ce soit clair, cela ne saurait être acceptable.»

