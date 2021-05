XALIMANEWS : Le Grand Parti prépare activement les prochaines élections locales. Lors de la réunion du Bureau Politique, Malick Gakou a d’ailleurs annoncé la reprise de la tournée nationale du Grand Parti suspendue depuis mars 2020 pour des raisons liées à la pandémie de la COVID-19. Une délégation du GP conduite par son Président Malick Gakou séjournera du mercredi 02 au lundi 07 juin 2021 dans les régions de Saint Louis, Matam, notamment à Ranérou, Tambacounda, précisément dans le département de Bakel et Louga avec ledépartement de Linguère. Du lundi 14 au lundi 22 Juin 2021, la délégation sera dans les régions de Kaolack, Kaffrine, Kolda, Tambacounda, Sédhiou et Kédougou. Le BP/GP exhorte les militants à préparer activement cette tournée qui s’inscrit dans le cadre de la préparation des élections locales et de la massification du Parti. Pour les élections locales, le Bureau Politique a, comme dans le passé, instruit le Président Malick Gakou à œuvrer inlassablement pour l’unification de toutes les forces vives de la Nation (Partis politiques de l’opposition et mouvements citoyens) pour la mise en place d’une Grande Coalition des Forces Patriotiques pour un triomphe éclatant aux prochaines élections locales.

