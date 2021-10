ADVERTISEMENT

Disparu des radars médiatiques ces derniers temps, le chef de cabinet du Président de la République Macky Sall refait surface.

Ainsi, à travers une interview accordée à Senegalactu, Mame Mbaye Niang nous plonge dans les joutes préélectorales du 23 Janvier prochain. Abordant les prochaines échéances électorales, Mame Mbaye Niang faisant partie des membres fondateurs de l’Apr « charme » tous les frustrés de la mouvance présidentielle, mais aussi » pêche » dans les eaux de l’opposition et de la société civile pour renforcer le camp Présidentiel en l’occurrence la coalition Benno Bokk Yakaar.

Sur ce, il lève toute équivoque sur sa démarche qui vise « à renforcer renforcer le camp présidentiel ».

« Je suis membre fondateur de l’Apr et je ne poserai jamais un acte qui affaiblirait le camp présidentiel. Je sais situer les intérêts hautement stratégiques et de mon parti et de la coalition qui le soutient il n’y a pas de confusion possible sur ce plan et l’autorité politique qu’est le Président Macky Sall comprend parfaitement notre démarche’’.

En somme, Mame Mbaye Niang se définit comme un rassembleur du Camp présidentiel dont il s’investit depuis plus de deux ans à travers son mouvement dénommé Sénégal 2035.

Pour autant, le Chef de cabinet maintient toujours sa candidature pour la Ville de Dakar dont il a des ambitions et un programme dénommé « Mes ambitions pour Dakar ».

Lançant des diatribes à ses autres concurrents il explique qu’ : »il y a des gens qui sont candidats car Dakar est un tremplin pour leurs ambitions personnelles, d’autres sont candidats pour faire de Dakar demain un moyen de pression et d’autres sont candidats parce qu’ils veulent bloquer le Président Macky Sall », a-t-il indiqué.

Se différenciant de ces trois types de candidats, Mame Mbaye Niang compte avec l’appui du chef de l’état changer le visage de la Ville de Dakar.

Interpellé sur les candidatures annoncées de Diouf Sarr et de Amadou Bâ, Mbaye Niang botte en touche. » Vous savez tout un chacun a des ambitions et c’est légitime.Mais, ce qui est sûr je ne peux pas me baser sur des avis de la presse pour parler de candidatures dont les concernés ne se sont pas prononcés », a-t-il rétorqué.

Selon, lui , il demeure le seul responsable apériste à déclarer sa candidature pour la Ville depuis bientôt deux ans et garde toujours ses ambitions de diriger Dakar au soir du 23 janvier prochain.

Ne voulant pas perdre du temps, Mame Mbaye Niang a annoncé qu’il a commencé à pêcher dans les eaux de l’opposition et de la société civile pour accroître les chances du camp présidentiel.

D’après lui, « les élections locales sont différentes des élections présidentielles, ainsi toutes les voix au niveau local comptent », a-t-il martelé.

D’après lui, il a des têtes de pont dans toutes les communes de Dakar et que les gens en auront le cœur net une fois que son programme sera lancé.