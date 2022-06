Le Parti Libéral du Québec repose son programme à travers 6 grands axes. Entre autres, la formation politique promet la baisse des impôts pour la classe moyenne, l’abolition de la taxe de bienvenue lors de l’achat d’une première propriété, la garantie d’une place en garderie à 8,70 $ pour tous, l’assurance d’un médecin de famille à tout le monde, le gèle des tarifs d’hydro-Quebec en l’enlèvement de la TVQ sur la facture d’électricité et aussi la donation d’une allocation de 2000 $ par an par ainé de 70 ans et plus.

Le candidat du Parti Libéral du Québec a d’ailleurs travaillé durant plus de 10 ans dans le domaine des services bancaires et financiers. On peut en citer la Banque Nationale du Canada et la Banque Laurentienne.

