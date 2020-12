Ce jour est de toi vide Seyda Mariama, Niasse GOUMBA Abdallah, sainte marraine Des enfants du monde tristes orphelin.es De ta mort si inattendue toi reflet du Coran, Toi foyer du savoir vrai, vivant, vivace ! Mère, de tous, éducatrice hors pair, Saïda Mariama Niasse, tu es l’image belle De la femme africaine érudite, gardienne Des valeurs positives transmises à toutes Ces âmes du monde par tes soins élevées. Seyda Mariama, le Sénégal pleure sa fille ! Seyda Mariama, l’Afrique sanglote pour toi ! Seyda Mariama, la Ummah islamique hurle Sa peine, sa tristesse et son deuil si grands ! Niasse, fille de son père, héritière digne, Tu manqueras à tes enfants si nombreux.ses Si bien formé.es , si beaux reflets de ta vie. Tu ne peux mourir dans nos cœurs forts, Tu vivras toujours, toi la voix du Coran. En nous, tu as inscrit ton nom si glorieux. Sois sanctifiée toi la reine du Savoir partagé et, de la bonne éducation éparpillée dans Le cœur des foyers du monde ! Je te pleure mais le Paradis a besoin de toi Seyda Mariama Niasse sanctuaire de la foi, Toi la pure, toi la généreuse, toi la sage Toi la mère totale, l’enseignante aguerrie Toi la digne élégante image de la Tijania Toi qui as consacré ta vie à former nos enfants Toi qui as maîtrisé plus que tous les secrets Du livre sacré, Parole d’Allah, Saint Coran! Vas, vas, le Paradis a aussi besoin de toi ! Vas en paix! Tu es immortelle en nous, Héroïne absolue de nos cœurs meurtris! Seyda Mariama Niasse, sois bénie ! #NAYRAFET Dr Massamba Guèye Dakar, le 27 décembre 2020.

