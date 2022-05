Il s’agit, selon lui, de l’accélération du processus de réallocation des Droits de tirages spéciaux (Dts) pour assurer son effectivité ; l’assouplissement des règles de l’Ocde afin de mieux faciliter l’accès de nos pays au crédit export, à des conditions plus soutenables. Parmi les orientations, M. Hott cite également la révision des critères d’évaluation du risque d’investissement en Afrique pour corriger la perception du risque du continent qui reste toujours plus élevée que le risque réel ; le meilleur accès aux vaccins et le renforcement des capacités pharmaceutiques africaines et d’une transition énergétique juste et en ligne avec nos objectifs d’industrialisation. En parallèle, ajoute-t-il, notre Bureau pourra appuyer, voire proposer, des réformes pour le renforcement de la mobilisation de ressources internes sur le continent et du marché des capitaux, thème qui a été discuté lors de cette conférence.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy