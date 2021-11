Interpellée à l’issue de la partie, Désirée Ciss, déterminante dans la victoire de son équipe, à donné ses impressions : « C’était un match assez difficile, mais bon on s’est battu et l’expérience a primé sur ce match. La plupart des joueuses de l’ISEG sont très expérimentées, avec certaines qui ont un vécu avec 22 ans de carrière, comme comme qui a 24 ans de carrière, donc je peux dire que c’est surtout l’expérience qui a été determinante » , a d’abord lâché l’experimentée Lionne, avant d’ajouter, « Franchement, pour dire vrai, d’une part on avait laché mais comme toute athlète qui est sur le terrain, on a gardé espoir et nos efforts ont payé ». Pour conclure, la capitaine victorieuse déclare n’avoir aucune préférence pour la finale, entre Sococim son ancien club et Dioffior que l’ISEG avait battu (3-1). Pour l’internationale sénégalaise, « cette victoire est un beau cadeau pour mon anniversaire que je vais fêter demain, avec un grand plaisir « , a-t-elle conclu.

La bande à Désirée Ciss a eu chaud lors de sa demi-finale face aux jeunes filles du Saltigué. Dominateur lors des 2 premiers sets (25-23, 25-23), l’ISEG a vu le Saltigué recoller à la marque, en remportant les 2 sets suivants (25-23, 25-17). De ce fait, il restait une manche décisive et qualificative à la finale, à jouer. Lors de dernier acte, il y’a eu un mano à mano entre les 2 protagonistes, mais, plus expérimentées et plus lucides, les partenaires de la capitaine de l’équipe nationale, s’impose au forceps (19-17) et s’adjugent le premier ticket qualificatif pour la finale Play-Offs Dames 2021.

