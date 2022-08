C’est donc la majorité relative qui a eu raison des prétentions victorieuses de l’opposition et en particulier de l’intercoalition Yewwi-Wallu. Celle-ci s’est confirmée par l’obtention de 82 voix en faveur de la majorité parlementaire. BBY a la moitié des sièges au sein de la nouvelle législature. Pour obtenir le sésame de la majorité absolue, à savoir juste un siège de plus, il suffit de faire de la diplomatie politique, plus connue sous le nom d’entrisme et de transhumance. C’est loin d’être une mission impossible au Sénégal pour le pouvoir et ses délices !

