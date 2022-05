« Les mesures d’exemption qui ont été décidées, elles l’ont été pour les États dont les raffineries ne peuvent pas être converties trop vite et qui n’ont pas d’accès à la mer, avec une limite de temps de 18 à 24 mois. » Emmanuel Macron veut voir dans cet accord une étape et refuse de fermer la porte à de nouvelles initiatives : « Je pense qu’il ne faut rien exclure pour les semaines qui viennent, tout dépend de l’évolution de la situation sur le terrain. » En parallèle des sanctions, les Européens ont aussi essayé de trouver une solution pour lever le blocus d’Odessa et permettre l’exportation du blé ukrainien bloqué afin d’éviter l’aggravation de la crise alimentaire mondiale. Emmanuel Macron a dit avoir proposé à Vladimir Poutine le vote d’une résolution des Nations unies pour donner un cadre à ces opérations et ne pas mettre en péril la sécurité de l’Ukraine… Objectif : mobiliser tous les interlocuteurs pour obtenir des garanties de la Russie.

