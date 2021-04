Organiser un conseil présidentiel sur l’emploi des jeunes est bien certes, mais ne devrait on pas évaluer le travail de ces 9 dernières années ? Les milliards alloués à ces structures de jeunes ont-ils arrivé à bon port ? Ces nombreuses agences ont-elles été efficaces ? En plus de ces interrogations, le mal n’est- il pas plus profond ? En effet, comment attendre de son champ de la bonne récolte si la terre n’a pas été bien travaillée ?Ne devrait-on pas penser à revoir cette formation des jeunes qui est plus théorique que pratique ? Réformer notre système éducatif en l’adaptant aux réalités du marché de l’emploi est pour moi urgent pour résoudre cette épineuse équation de l’emploi des jeunes. Redonner à nos artisans et entreprises la priorité qu’ils méritent dans l’attribution des marchés publics est aussi déterminant dans cette perspective de soigner le cancer du chômage des jeunes.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy