Selon Mamadou Lamine DIALLO, après avoir oublié les priorités, Macky SALL cherche à se rattraper. “Ne sachant pas quoi faire avec le chômage massif des jeunes dont la révolte a commencé et qui aboutira à l’alternative patriotique et citoyenne, il s’engage de manière politicienne et clientéliste dans le traitement social du chômage et de la pauvreté. Ainsi, il va emprunter plus de cent milliards pour dit-il embaucher cinq mille enseignants et soixante-cinq mille jeunes, des nouveaux ASP, engagés dans des travaux d’utilité publique comme la reforestation et le pavage de rues, etc” soutient-il.

Dans sa chronique hebdomadaire, presque consacrée à l’emploi des jeunes, Mamadou Lamine DIALLO estime que Macky SALL a échoué sur ce point et ses promesses pour changer la donne vont finir au fond de l’eau. “De manière constante, j’ai fait observer que le système économique de Macky SALL est incapable de créer des emplois pour les jeunes. Même lorsqu’il proclamait des taux de croissance de 6% , j’avais contesté la véracité de ses chiffres d’une part, et, d’autre part, le caractère artificiel de cette croissance basée sur les infrastructures souvent mal orientées comme le centre Abdou DIOUF de Diamniadio, et financée par un endettement massif gagé sur les recettes pétrolières et gazières futures. Évidemment, ceci est organisé en toute conscience avec leurs parrains occidentaux pour alimenter la corruption et les flux financiers illicites de deux cent cinquante milliards par an”, écrit le président du mouvement Tekki.

