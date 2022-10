Selon l’Agence nationale de la statistique et de la démographie (ANSD), les Sénégalais passent 17,4 heures chaque jour dans des activités non productives. C’est le résultat de l’Enquête nationale sur l’emploi du temps au Sénégal (ENETS). Les activités productives quotidiennes n’occupent les Sénégalais que pendant 4,1 heures, pour celles définies au sens du Système de comptabilité nationale (SCN), et pendant 2,5 heures pour celles hors SCN. Pour réaliser cette enquête, l’ANSD a interrogé 11 689 personnes dont 58% de femmes. L’échantillon concerne 3990 ménages, 2505 en milieu urbain et 1485 en milieu rural. Ce rapport a été précédé d’un pré-rapport publié en avril 2022 et repris par Le Quotidien sur son site. Les résultats sont quasiment les mêmes d’un document à l’autre.

