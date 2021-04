XALIMANEWS : La question de l’emploi des jeunes semble préoccuper les autorités du Port Autonome de Dakar. C’est à cet effet qu’une convention dénommée Chantier École a été signée entre ladite institution et la Délégation générale à l’entreprenariat rapide (DER). Un partenariat qui vise le lancement des travaux d’aménagement du futur port de Ndayane. « Les investissements importants et stratégiques de la Der s’articulent autour de trois sujets majeurs. Le transport logistique, service avec les jeunes, les femmes et les start-up, la rénovation des infrastructures qui concernent les femmes mareyeuses, les mareyeurs et les femmes transformatrices notamment les unités de fabrications et de chambre froide. La troisième chose, c’est ce qu’on appelle nano-crédit. Il s’agit d’un nouvel instrument pour apporter des financements de 10 000 à 300 000 francs CFA », a fait savoir Pape Amadou Sar, Directeur de la DER.

