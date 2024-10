En images: Le ministre El Malick Ndiaye reçoit en audience l’ambassadeur des Etats-Unis au Sénégal

XALIMANEWS: Le ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et aériens, Monsieur Malick Ndiaye, a reçu en audience, ce mardi 29 octobre, l’ambassadeur des États-Unis au Sénégal, Monsieur SE Michael Raynor.

Lors de cette rencontre, ils ont passé en revue la coopération bilatérale entre le Sénégal et les États-Unis, en mettant l’accent sur les infrastructures et les transports. Ils ont également discuté des différents projets en cours dans les secteurs aérien et ferroviaire, dans le cadre de la vision Sénégal 2050. Cette collaboration vise à moderniser les infrastructures et à améliorer la sécurité routière ainsi que la connectivité, contribuant ainsi au développement économique du pays.