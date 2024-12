En images: Le Président de L’Assemblée Nationale El Malick Ndiaye en visite chez ses prédécesseurs

XALIMANEWS: Dès son installation, le nouveau président de l’Assemblée nationale El Malick Ndiaye a choisi de se tourner vers ses prédécesseurs pour s’imprégner de leur expérience. Après la passation avec Amadou Mame DIOP, il a rendu visite à Moustapha NIASSE, Mamadou SECK, Pape DIOP et Cheikh Abdou Khadre CISSOKHO.

Dans une atmosphère conviviale et empreinte de respect, ces rencontres ont été l’occasion de discussions riches et sincères. Écouter les conseils avisés, recueillir des bénédictions, mais aussi partager sa vision d’une Assemblée plus inclusive et tournée vers les préoccupations des citoyens .