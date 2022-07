Prenant acte de «cette décision injuste, clientéliste, enfantine et grotesque, et dénonçant cet esprit rancunier et fractionniste, ces partis tiennent à informer le peuple sénégalais de ces agissements unilatéraux et antidémocratiques, mais restent fidèles à leurs engagements et demandent à leurs militants de ne perdre de vue cet idéal pour le Sénégal».

XALIMANEWS -La Coalition Yewwi askan wi (Yaw) est à nouveau dans la tourmente. Après la démission de Serigne Mansour Sy Djamil et son appel à un vote sanction, la valse-hésitation de Dr Babacar Diop, le seul maire de ville non reconduit dans une liste départementale, c’est au tour de Aminata Lo Dieng, du professeur Hamidou Dathe, de Djibril Diop, Cheikh Bamba Dièye, Abdou Karim Fall, Mamadou Lamine Thiam et Demba Diop de tirer la sonnette d’alarme sur les décisions «unilatérales et fractionnistes» qui, pour eux, enlisent davantage la coalition «dans le déni de démocratie».

