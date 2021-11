En ma modeste qualité de coordonnateur du mouvement « Malaw », j’avais logiquement déclaré ma candidature à la candidature au conseil départemental de Fatick. À l’arrivée, le Dr Cheikh Kante a été désigné par M.le président de la République patron de notre coalition. Qu’on l’aime ou pas, l’ex DG du port était l’un des meilleurs, si ce n’était le meilleur profil vu son amour pour Fatick et sa loyauté envers le chef de l’État. En conséquence, que je ne sois pas désigné tête de liste ou que mon nom ne figure pas sur la liste des conseillers départementaux comme c’est le cas n’est pas un scandale. Même si je suis à la tête d’un mouvement qui n’a ménagé aucun effort pour la réussite du président Macky Sall et de ses programmes et projets au profit de notre pays. Notre crédo demeure contenu dans le triptyque Compétence Ouverture et Discipline. Sous ce rapport, nous restons des serviteurs de notre pays, quelle que soit notre place dans le processus de gestion de nos territoires. Nous félicitons donc vivement le Dr Cheikh Kante pour la confiance du président en sa personne. Nous lui réitérons aussi nos encouragements les plus vifs malgré les collibets de ses détracteurs. Nous allons battre campagne à ses côtés pour une victoire éclatante de la coalition Benno Bokk Yaakar au département comme au niveau de la commune de Fatick. Mr Cheikh Kante, ne serait-ce que pour ses innombrables actions sociales à Fatick depuis très longtemps, pour les nombreux emplois qu’il a créés lorsqu’il ouvrait des entreprises à Fatick, pour les multiples contrats dont il a fait bénéficier des dizaines de jeunes au Port autonome de Dakar… comme tête de liste est un excellent choix comme tête de liste départementale. C’est très salutaire. Nous restons des militants républicains et disciplinés, prêt à barrer la route à tous les fossoyeurs de l’unité de Benno Bokk Yaakar à Fatick et même partout au Sénégal. Pour aller vers les succès attendus et assignés à nous par le président Macky Sall au soir du 23 janvier 2023, seule l’unité et le travail dans la loyauté doivent être notre mot d’ordre. Nous ne sommes pas dans des combats de personnes surtout de nos propres partenaires, camarades et frères. Halte à la division, restons en rangs serrés et allons tranquillement vers la victoire ! En politique, il faut savoir prendre de la hauteur, savoir grandir surtout !

