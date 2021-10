En définitive, Macky Sall pourrait couper la poire en deux : donner à Mamadou Gueye de l’As Pikine un bonbon, à travers une promotion et lui demander de soutenir le candidat de Benno bok yakaar, qui est naturellement Mamadou Diop de l’Apr. Omar Sow, qui soutient Macky Sall, n’a pas non plus dit son dernier mot, mais il ne serait plus cette menace. Quid de Alioune Badara Diouk de l’Afp, maire de 2009 à 2014 ? L’Afp, pour s être éteint dans l’Apr, a cessé d’être un parti progressiste pour devenir un parti « régressiste ».

