Plusieurs fois annoncés à Benno bok yakaar, les maires de Thiaroye-sur-mer et de Guinaw-rails-sud n’ont pas encore franchi le Rubicond et restent de sérieuses menaces pour l’Apr et ses satellites. Itou pour Bara Gaye, apparemment lâché par le Pds, qui prend date pour se prononcer dans les tout prochains jours. Il nous est revenu que le ministre Amadou Hott va conduire la liste de Benno à Yeumbeul-sud, toutefois une jonction entre Bara Gaye et Yewwi Askan wi pourrait faire mal. A côté, Daouda Ndiaye, maire de Yeumbeul-nord, devrait être reconduit candidat au grand dam de son rival Matar Diop, protégé de Abdoulaye Timbo.

