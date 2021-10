On dit que les Thiessois, en bons adjors, sont rusés. Mais cette ruse cayorienne a rarement servi aux fils de la région pour manœuvrer dans l’ombre et accéder au pouvoir. De Ibrahima Sarr à Thierno Alassane Sall, en passant par Idy, ils sont tous adeptes du parler crû, et sont prompts à afficher leurs ambitions. Léopold Sédar Senghor, Abdou Diouf, Abdoulaye Wade et Macky Sall doivent leur étoile, surtout, à leur aptitude à avancer masqués.

Quelques mois avant les évènements de décembre 1962, l’Union progressiste sénégalaise (Ups), ancêtre en ligne directe du Parti socialiste, se réunissait à Thiès pour étudier la nécessité d’éjecter Léopold Sédar Senghor. Déjà se posait la question du cumul entre les fonctions de chef d’Etat et chef de parti. On pensa à Ibrahima Sar, du fait des hauts faits d’armes de ce dernier, pour devenir secrétaire général de l’Ups, Senghor devant se contenter d’être président de la République. Le divorce entre Senghor et Dia va renvoyer à Pâques et la Trinité le changement voulu. Pis, fidèle compagnon de Mamadou Dia, le syndicaliste Ibrahima Sar, membre fondateur du Bds, qui associa son nom à la grève des Cheminots de Thiès à la fin des années 40, sera emprisonné et ce séjour carcéral aurait brusqué sa mort.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy