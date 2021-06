Humainement, cette rencontre n’avait pas sa raison d’être. Parce que le plus grand rêve d’une maman c’est de voir son fils réussir dans son projet. Et Macky est celui qui a porté un coup de Jarnac à la carrière politique du fils de la défunte mère. Dans quelles conditions cette rencontre a t-elle eu lieu ? Seuls Macky Sall et Khalifa Sall le savent. Ce qui reste constant, c’est qu’elle a eu lieu parce que Khalifa Sall l’a voulue et l’a acceptée. Ce que nous pouvons déduire de tout ça, c’est qu’ils sont capables de se retrouver à tout moment et au gré des circonstances. N’oublions pas que la plupart des proches de Me Wade ont transhumé après que Macky s’est rendu à leur domicile pour présenter les condoléances. Me Wade, lui-même, a fini par rencontrer Macky après tout ce qui s’est passé entre eux. Et celui qui doit encore tirer une leçon politique de cette rencontre reste Ousmane Sonko qui est, tout le temps, déçu de ceux avec qui il avait des projets politiques en commun. La rencontre Me Wade-Sonko n’avait abouti a rien. Tous ceux qui avaient fréquenté Sonko avant la présidentielle du 24 février 2019 ne l’avaient pas soutenu. La coalition Sonko-Khaf risque de prendre un sacré coup. Que Sonko apprenne des exemples de Donald Trump et de Kaïs Saïed de la Tunisie. Ils ont gagné à la présidentielle parce qu’ils sont restés attachés aux principes auxquels ils croyaient. Ils n’ont pas été soutenus par la classe politique classique mais ils ont gagné. Que Sonko reste attaché à ses principes d’Antisystème, de Patriote, de Progressiste et de Pragmatiste. Qu’il sache que c’est Allah qui donne le pouvoir ! Qu’il fasse confiance aux jeunes qui se battent tous les jours sur le terrain pour lui. Qu’il évite de commettre d’autres erreurs après celles que ses souteneurs lui ont déjà pardonnées. Qu’il se fixe un cap clair ! Qu’il se départe de ces vieux briscards qui l’utilisent comme une orange pressée dont la destinée est d’être jetée après usage ! Que Sonko soit conscient de son potentiel inestimable ! Soumaila MANGA , Président Debout Pour La Patrie-DLPMembre Mouvement JUSCACandidat ZIGUINCHOR JOGNA à la mairie de Ziguinchor

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy