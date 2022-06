» Ce qui se passe actuellement au Sénégal est très grave et nous condamnons avec la dernière énergie l’apologie de la violence notée ces derniers temps qui est le fait d’un groupuscule de gangsters politiques en perte de vitesse et en délire obsessionnel qui veulent saper l’unité, la paix et la cohésion des Sénégalais. Les leaders de YAW sont irresponsables et instrumentalisant la jeunesse qu’ils veulent transformer en chair à canon » c’est avec cette phrase d’attaque à l’endroit de l’opposition que l’ancien membre de la conférence de leaders de Sonko, M. Amadou Moctar Ndiaye a ouvert son face à face à les journalistes.

