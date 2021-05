Il s’agit d’un énorme (et nouveau) scandale financier qui se succède aux précédents (Pétrotim, TER) et qui traduit l’irresponsabilité et l’inconscience d’un homme dont le magistère depuis 2012, rime avec gouvernance médiocre, corruption, et mauvais usage des deniers publics.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy