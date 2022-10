« L’homme est naturellement paresseux », disait Rousseau. L’homo senegalensis, plus que tout autre animal pensant, excelle dans la quête d’une « délicieuse indolence ». Il devient ainsi est maître dans l’art de perdre du temps. Une triste réalité qu’il ne faudrait sans doute réduire dans des statistiques mêmes siles chiffres disponibles à travers l’enquête de l’Ansd sont déjà plus qu’alarmants : 17 H/24, nous sommes dans des occupations improductives pour ne pas dire inutiles. Pour ses premiers résultats, l’enquête nationale sur l’emploi du temps menée par l’agence nationale de la statistique et de la démographie (Ansd) révèle des résultats pour le moins alarmants. En effet, il ressort de cette enquête que les sénégalais consacrent17,4 heures de leur temps à des activités non productives. Ainsi, ils ne passent que 4,1 heures dans les activités productives au sens du système de comptabilité nationale (Scn) et2,5heuresdans les activités productives hors Scn. Et, selon les mêmes chiffres, dans cette grille, les hommes passent loin devant les femmes. Plus spécifiquement, les hommes passent plus de temps (5,6 heures) dans les activités productives comparés aux femmes (2,6 heures). Toutefois, la même source renseigne que les femmes consacrent plus de temps que les hommes aux activités productives hors Scn (le ratio est de 4,2 heures contre 0,6 heure). En milieu rural, les Sénégalais passent 4,4 heures dans les activités productives selon le Scncontre3,8 heures en milieu urbain. En outre, ironie de l’enquête, publiée par l’Ansd, les individus de faible niveau d’instruction (aucun et élémentaire) accordent plus de temps aux activités productives selon le Scn (4,58 et 4,61 heures) que ceux des niveaux supérieurs (3,36 heures). En effet, révèle la même source, le temps rétribué aux activités productives hors Scn décroît lorsque le niveau d’études augmente.

