Enquête / Scandale financier à la Chambre de Métiers de Sédhiou : les révélations accablantes de l’Ofnac

XALIMANEWS-Dans son rapport de 2023, l’Office national de lutte contre la fraude et la corruption (Ofnac) expose un scandale financier à la Chambre de Métiers de Sédhiou. L’enquête de l’Office révèle plusieurs irrégularités et violations, impliquant des sommes importantes en francs CFA.

Bacary Mané, membre de ladite Chambre, a saisi Serigne Bassirou Guèye et ses associés le 9 décembre 2019. Il leur reprochait diverses violations, dont la nomination d’une personne non qualifiée au poste de Secrétaire général par intérim, le recrutement de ses enfants sans profil adéquat, le paiement de salaires indu à sa fille absente depuis 2017, ainsi que des dépenses illégales de fonds de la Chambre.

L’Ofnac a lancé une enquête et auditionné plusieurs personnes concernées, y compris le plaignant, Bacary Mané, et le président de la Chambre de métiers de Sédhiou. Dans ses conclusions, l’Ofnac constate « un certain nombre de violations et de manquements à la réglementation régissant le fonctionnement des Chambres de Métiers en général. »

« Ces violations sont directement imputables au président de la Chambre de Métiers de Sédhiou, chargé de garantir le bon fonctionnement de la structure. Elles incluent le non-respect du Code des Marchés publics, le népotisme dans le recrutement du personnel, ainsi que des violations du Code du travail ayant entraîné le paiement indu de salaires pendant une période prolongée », poursuit l’office dans son rapport.

À la suite de délibérations, l’Assemblée des membres de l’Ofnac a décidé de transmettre le rapport d’enquête au Premier Président de la Cour des comptes à titre informatif.