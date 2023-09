Gris Bordeaux a révélé qu’il n’a reçu qu’un montant de 10 millions de FCFA, contre décharge, et non pas 15 millions de FCFA comme l’affirmait précédemment le DAGE Mamadou Ngom Niang. Gris Bordeaux ajoute qu’il n’a pas signé la décharge de 15 millions de FCFA et affirme que sa signature a été imitée, et que le numéro d’identification mentionné n’est pas le sien.

