Enquête sur le contrat d’armement de 45 milliards F CFA : Révélations sur les mouvements de fonds liés à « Petit Boubé »

XALIMANEWS-De nouveaux éléments émergent dans l’enquête entourant le contrat d’armement de 45 milliards FCFA conclu le 30 décembre 2021 entre le ministère de l’Environnement et l’homme d’affaires nigérien Aboubacar Hima, alias « Petit Boubé ». Une enquête des renseignements financiers sénégalais met en lumière les mouvements de fonds liés à ce contrat controversé.

Selon le quotidien Libération, le contrat a été signé au nom de Lavie Commercial par David Benzaquen, ancien employé du marchand d’armes israélien Gaby Peretz. Ce contrat d’armement, rapporte Libération, est étalé sur 5 ans et ne prévoit pas d’avance de l’État au démarrage.

Les renseignements financiers sénégalais ont mis en évidence un réseau financier complexe entourant « Petit Boubé », suggérant des versements présumés de pots-de-vin. Ces informations, corroborées et confirmées, sont incluses dans un rapport que la CENTIF a discrètement transmis au procureur.

En plus du compte de Lavie Commercial Brokers Suarl, Petit Boubé avait ouvert deux comptes au Sénégl, dans la même banque, au nom de ses sociétés Technologie Service International (TSI) et Eurocockpit. Selon Libération, Lavie Commercial et Eurocockpit ont effectué un virement de plus de 3 milliards FCFA à TSI. Ces fonds ont ensuite été transférés à l’étranger par virement, retraits et transferts en devises.