Composé d’éminents mathématiciens du monde entier, le jury du prix Ramanujan a apprécié les ‘’résultats impressionnants sur l’existence et la non-existence de solutions d’équations aux dérivées partielles linéaires et non linéaires inspirées de la géométrie et Mathematical Physics », du professeur Fall.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy