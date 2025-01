Enseignement: Président Bassirou Diomaye Faye répare une injustice…

XALIMANEWS: (LeSoleil SN) Les enseignants décisionnaires du Sénégal verront enfin leur statut aligné sur celui des fonctionnaires, mettant un terme à une injustice qui a duré des décennies. L’Etat du Sénégal matérialise cette mesure et répare ce que ces enseignants ont longtemps considéré comme étant une inégalité.

Le secrétaire national du Syndicat des enseignants libres du Sénégal (SELS) Hamidou Diédhiou, salue cette « avancée majeure » et espère des ajustements complémentaires, notamment le relèvement de cinq ans de l’âge de la retraite pour compenser les préjudices subis et une revalorisation salariale. La volonté politique des nouvelles autorités a permis de franchir ce pas important. Près de 7000 décisionnaires de l’enseignement se disaient victimes d’injustice, et réclamaient depuis plusieurs années d’être reversés dans le corps de la fonction publique

Une inégalité réparée

Le SELS souligne qu’il n’existe aucune différence entre un fonctionnaire et un décisionnaire en termes de recrutement, de formation, de charge de travail ou de rigueur professionnelle. Pourtant, les décisionnaires étaient jusqu’à présent exclus des avantages liés à un statut de fonctionnaire, une iniquité dans leur plan de carrière.

Cette situation révèle le collectif, trouve ses racines dans des lois et décrets remontant à l’avènement du défunt Président Léopold Sédar Senghor. Deux catégories d’enseignants avaient alors été créées : les titulaires et les décisionnaires. Ces derniers subissaient une différence de traitement qui s’étendait même à la retraite, où leurs pensions étaient inférieures.

Un décret présenté au président de la République va permettre bientôt de reclasser les décisionnaires comme fonctionnaires. Toutefois, le collectif des enseignants décisionnaires insiste sur la nécessité de rétroactivité pour inclure ceux encore en activité et de revoir les pensions des retraités. Ils plaident pour l’abrogation des lois et circulaires obsolètes afin de garantir une égalité totale.