Aimer son pays c’est respecter les institutions et contribuer positivement à l’émergence du Sénégal. Pour lutter efficacement contre ce virus, nous devons respecter les conseils des professionnels de la santé et les mesures prises par le Président de la République et son gouvernement. Surtout, adoptons les bonnes attitudes : porter un masque et respecter les autres gestes barrières.

