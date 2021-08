Un reportage au Samu municipal et au centre hospitalier Philipe Maguilène Senghor réalisé par une équipe du journal « Le Soleil » confirme cette donne. Au centre hospitalier Phillipe Maguilène Senghor de Yoff et au Samu Municipal, les patients sont embrouillés et ne savent plus s’ils souffrent de la grippe ou et de la Covid 19. C’est pour dissiper leur doute que la plupart sont partis pour se faire tester.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy