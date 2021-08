Xalimanews- « Je n’ai jamais appelé un journaliste pour lui dire que j’allais séparer la mer. J’avais pris la décision de le faire pour aider les Sénégalais. Cependant, beaucoup de médias qui n’ont pas de programme en ont profité pour avoir du Buzz. Ils en ont profité pour diffuser des fausses informations sur moi », a déclaré hier Kounkandé vis-à-vis de la presse. Voila ce qu’on appelle le revers de la médaille. Après avoir promu pendant plus d’un mois un féticheur, charlatan et mythomane, la presse sénégalaise se voit dézinguer par celui qu’elle a créé de toute pièce. Mais, les médias sénégalais sont-ils irréprochables ? Nous pensons que non ! Du moins, une partie de la presse. Alors que nous vivons dans un contexte où l’information est une arme géostratégique, qui détient l’information, détient un pouvoir. On définit les médias comme le quatrième pouvoir après celui de l’exécutif, du législatif et de la justice. Outre, les médias ont toujours été des moyens de propagande et d’influence pour orienter les pensées des peuples. Malheureusement, force est de constater que les médias sénégalais font la propagande du Bad-Buzz, de la médiocrité et de l’imbécilité. À la recherche du nombre de vus, de likes et de partages, une partie de la presse ne sert les Sénégalais que du sensationnel oubliant les principes fondamentaux des médias : informer, éduquer et divertir. Promouvoir un charlatan mythomane respecte-t-il ces principes ? Non ! Dommage qu’une partie de la presse ne l’ait pas compris pendant plus d’un mois.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy