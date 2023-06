Il y a quelque chose d’unique dans les relations entre voisins. On peut passer des années à se croiser sans vraiment se connaître, mais lorsqu’un événement important se produit, la solidarité peut surgir de là où on ne l’attendait pas. C’est dans cet esprit que nous choisissons de raconter une histoire particulière entre deux voisines, qui illustre parfaitement cette idée. La première est une jeune femme militante de l’opposition, toujours prête à descendre dans la rue pour exprimer son désaccord avec les choix politiques du gouvernement en place. La seconde est une commerçante, installée depuis de nombreuses années dans le quartier, qui vend des produits de qualité dans une boutique qu’elle a bâtie de ses propres mains. Le 1er juin 2023, les choses ont commencé à dégénérer. Dans les rues de la ville, les manifestations ont pris une tournure violente. Des groupes de jeunes, qui ne semblaient répondre qu’à un vague sentiment de colère, se sont attaqués aux biens publics, aux commerces, aux voitures. La police a été mobilisée pour rétablir l’ordre mais, face à la violence des affrontements, elle a dû faire usage de moyens exceptionnels. Ce n’est qu’au lendemain que la première voisine a pris conscience des conséquences de ce qui s’était passé. Dans la nuit, des émeutiers ont investi le quartier où habite la commerçante. Ils ont saccagé les devantures, ont détruit les stocks, ont incendié les locaux. Tout le travail de toute une vie est parti en fumée en quelques minutes, sous les yeux impuissants de la propriétaire. La première voisine est restée immobile pendant un moment, consternée par le spectacle de désolation qui s’étalait devant elle. Et puis, elle s’est mise à pleurer. Elle pleurait pour cette femme qu’elle connaissait si peu mais qui avait tout perdu en une nuit. Elle pleurait pour cette communauté qui avait choisi la violence comme seule réponse à l’adversité. Elle pleurait pour elle-même, qui venait de réaliser la fragilité de la société dans laquelle elle vivait. C’est alors que la seconde voisine est sortie de ses décombres, le visage bouleversé mais le regard plein de gratitude. Elle a serré la première dans ses bras, sans même un mot pour exprimer sa reconnaissance. Il était évident que la simple présence de cette autre femme, qui avait choisi de mettre de côté ses opinions politiques pour la soutenir dans l’épreuve, constituait un réconfort qui n’avait pas de prix. Cette histoire n’a rien d’extraordinaire. Elle ne raconte ni une grande victoire ni une tragédie nationale. Elle est simplement là pour nous rappeler que, parfois, les événements et les décisions de nos voisins peuvent avoir un impact sur notre vie personnelle. Que la sécurité de notre communauté ne peut être garantie que si chacun est prêt, à l’occasion, à mettre de côté ses différences pour soutenir ceux qui ont besoin d’aide.

