« Nous avons compris que beaucoup de Sénégalais et même Africains présents sur les réseaux sociaux ont du talent, des capacités de communiquer pour capter l’audience et passer le message. Dans « la nuit des influenceurs » qui aura du 5 au 6 mai prochain, nous voulons fédérer le département pour ne pas abuser des médias. Que Facebook, Twitter, Tik tok ne soient pas une arme pour détruire nos enfants. On doit les apprendre à comprendre ce qu’il faut mettre dehors ou non. Au lieu d’utiliser les réseaux sociaux et changer nos valeurs on peut plutôt l’arranger pour que ça soit un outil de réussite », a laissé entendre Raphaël Ndimé.

