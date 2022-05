Le poids économique que posent les petites et moyennes entreprises est estimé à 98% dans l’sphere des entreprises au Sénégal. Néanmoins elles ne bénéficient que de 9% des crédits accordés aux entreprises. C’est dans ce contexte qu’intervient le projet Accès au financement pour les petites et moyennes entreprises( » ACCES ») mené par la Deutsche Gesellschaft fûr internationale Zusammenarbeit( GIZ) GMBH, en partenariat avec l’agence de développement et d’encadrement des PME-PMI( ADEPME).

L’ objectif est de rapprocher plus facilement les PME et les institutions financières, afin d’une part, un plus grand nombre d’entreprises accèdent à un financement et que, d’autres part, institutions financières puissent développer durablement leurs services aux PME.

La cérémonie du projet » Accès au financement pour les PME-PMI » et de l'( académie du financement des PME », c’est tenue ce lundi 9 mai 2022 à l’hôtel NOVOTEL Dakar. Un projet qui vise à renforcer l’écosystème du financement des PME au Sénégal.

Selon M. Idrissa Diaraby, directeur général de l’ ADEPME, la problématique principale des petites et moyennes entreprises au Sénégal est que pour les banques et autres institutions financières, il est souvent long et coûteux de traiter les demandes des PME, d’autant plus que de nombreuses petites entreprises au Sénégal n’ont ni États financiers ni historique bancaire. Les coûts sont élevés, tout comme le risque, ce qui ne présente pas de grand intérêt pour les banques, de sorte que les PME ne reçoivent souvent pas de de financement ».

« Le projet contribue ainsi à améliorer le système d’accès au financement pour les micro, petites et moyennes entreprises. Dans ce sens, un forum de coordination est mis en place, au cours duquel les institutions sénégalaises de la politique et des finances se réuniront pour élaborer des recommandations sur la manière d’améliorer l’accès au financement pour les PME. Le renforcement et la transformation digitale de l’ ADEPME contribuent également à rendre les échanges entre les entreprises et le secteur financier plus faciles, plus rapides et plus transparentes » conclut-il

Dans de cette dynamisme d’appuyer les entreprises à investir à travers les technologies digitale et les partenariats, 8 millions d’euros sont mis à la disposition des PME pour la durée du 06/2020- 05/2024.

A cela, est appelé tout chef entreprise désirant intégré le projet ou souhaitant digitalisé son entreprise à contacter Severin PETERS, directeur du projet, à l’adresse, » [email protected]