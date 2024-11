Entretien téléphonique fructueux entre le président Bassirou Diomaye Faye et Vladimir Poutine

XALIMANEWS-Ce matin, un entretien cordial et constructif a eu lieu entre le président sénégalais et Vladimir Poutine, Président de la Fédération de Russie.

Les deux chefs d’État ont abordé les enjeux majeurs de la coopération bilatérale, mettant l’accent sur les objectifs communs de renforcement des liens d’amitié, de stabilité régionale, et de collaboration internationale face aux défis mondiaux, notamment au Sahel et dans l’espace CEDEAO.

« J’ai eu, ce matin, un entretien très riche et très cordial avec le Président Vladimir POUTINE de la Fédération de Russie. Nous avons fait un tour d’horizon de la longue et traditionnelle coopération d’amitié entre nos deux pays. Nous sommes convenus d’œuvrer ensemble pour le renforcement du partenariat bilatéral, de la paix et de la stabilité au Sahel, y compris la préservation de l’espace CEDEAO, et de joindre nos efforts à ceux de la communauté internationale pour faire face aux défis mondiaux. » A posté le chef de l’Etat sénégalais sur sa page Facebook.