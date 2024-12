Envoi de contingent français en Ukraine : Piotr Tolstoï menace, « On s’en fout de Macron. On va tuer tous les soldats français qui vont venir sur le sol ukrainien »

XALIMANEWS-Dans une interview exclusive diffusée sur BFMTV, Piotr Tolstoï, le vice-président de la Douma, adresse un avertissement à la France et à son président, Emmanuel Macron, concernant le déploiement des troupes françaises en Ukraine.

« On s’en fout de Macron, de ce qu’il dit, Macron. On s’en fout des limites de Macron. » A d’emblée réagi le dirigeant Russe. Interpellé, sur la puissance nucléaire du pays de Marianne, le vice-président de la Douma, qui est la chambre basse de l’Assemblée fédérale de la fédération de Russie, a réagi, » Tout à fait, avec 200 missiles. Donc on va tuer tous les soldats français et qui vont venir sur le sol ukrainien. » A-t-il reconnu avec ironie, avant de renchérir. « Parce que aujourd’hui, il y a durant le conflit en Ukraine, 13 000 mercenaires dont 367 français et dont 147 ont été tués. Donc, il y en a 147 citoyens de la France qui ont été tués en France.Et on va tuer tout le monde, ne vous inquiétez pas. » A menacé Piotr Tolstoï.