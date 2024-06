Envoyé personnel d’Emmanuel Macron : Jean-Marie Bockel attendu pour une visite à Dakar

XALIMANEWS-Jean-Marie Bockel, ancien secrétaire d’État sous Nicolas Sarkozy et actuel « envoyé personnel » d’Emmanuel Macron, se rendra prochainement à Dakar, selon Jeune Afrique. La date précise de sa visite dans la capitale sénégalaise n’a pas été spécifiée.

M. Bockel, qui a récemment voyagé à Abidjan, N’Djamena et Libreville, se rendra au Sénégal pour aborder notamment la question de la présence militaire française. Paris envisage de réduire le nombre de ses soldats en Afrique et de réorienter ses bases militaires vers la formation des armées africaines ou le soutien logistique. Selon une source de l’Élysée citée par Jeune Afrique, « un dialogue sera engagé avec les États concernés, et les décisions seront adaptées aux contextes locaux et aux attentes des partenaires. L’objectif sera de co-construire cette démarche. »