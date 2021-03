Amdy Faye, ancien milieu de terrain des Lions, pense lui qu’il doit remettre le même système. “Il a la quantité et la qualité pour mettre sur pied n’importe quel système”, a-t-il dit, doutant que le sélectionneur national tente de mettre sur pied ce système dans une grande compétition. L’ancien milieu de terrain d’AJ Auxerre (France) et de Newcastle (Angleterre), s’interroge sur les hommes alignés pour animer ce système de trois défenseurs. “Dans ce système à trois défenseurs, on doit avoir des joueurs de couloir qui vont vite et qui sont dans la percussion pour des attaquants de surface attendant de mettre la balle au fond”, a-t-il expliqué. Il indique cependant que le sélectionneur national n’avait pas aligné les joueurs à même de bien animer le système de jeu.

