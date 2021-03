XALIMANEWS-Sény Dieng, le gardien des Queens Park Rangers (D2 anglaise), appelé à la rescousse pour pallier les absences d’Édouard Mendy et d’Alfred Gomis, s’est livré aux questions des journalistes. Tout sourire, le pensionnaire du Championship anglais évoque sa convocation : « Je suis très fier d’être ici, ca me fait un grand plaisir ». Dans cet entretien, il évoque la bonne ambiance qui règne au sein de la tanière et loue les qualités de Mendy et Gomis (absents), les 2 titulaires dans la hiérarchie des gardiens de la tanière.

