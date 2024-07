Errements d’Air Sénégal : Le coup de gueule de Dame Babou sur une situation inédite vécue par des passagers

XALIMANEWS- Retenu à l’aéroport de Diass, ce mercredi, avec d’autres compatriotes qui devaient voyager sur les Etats-Unis avec Air Sénégal, le journaliste Dame Babou n’a pu s’empêcher de s’indigner sur les retards de vol de la compagnie sénégalaise.

Devant l’incertitude, parce qu’ils n’étaient plus « autorisés » à embarquer, alors qu’ils ont payé un billet et même obtenu un numéro de place dans l’avion pour certains, les passagers d’Air Sénégal, trouvés au quai d’embarquement, dénoncent un certain manque de considération de la part des responsables de la société qui n’ont pas daigné les informer par mail ou au téléphone.

Selon certains voyageurs, qui ont bien voulu témoigner, ils ont accusé le coup une fois sur place et se sont vus servir la version selon laquelle, ils ne pourront juste pas embarquer. A la place, ce sont les passagers du vol d’il y a 4 jours dont l’embarquement a aussi connu un gros retard. Sans plus ! Au moment où ils déplorent le paiement intégral de leur billet d’avion et surtout les désagréments du déplacement !

Pour Dame Babou, qui a pu embarquer plusieurs heures plus tard, alors qu’il était attendu pour le travail comme d’ailleurs la plupart des passagers, c’est un gros manque de considération, une irresponsabilité qui ne dit pas son nom.

« Même le chef de escale ne veut pas nous répondre ou nous expliquer », déplore Dame Babou.

A ce stade, ils espèrent que les nouvelles autorités réagiront pour régler, enfin, le problème d’Air Sénégal qui, selon la version des passagers, vient de leur faire vivre une situation inédite.