En 2015, Ba est destitué et remplacé par M. Dioussé. Lui et le nouveau trésorier A. Dièye ont annulé la vente, estimant que seuls les cheminots doivent être les bénéficiaires de ces parcelles situées à Keur Massar. Ils ont alors procédé à la réaffectation des neuf terrains. Curieusement, six sont désormais à leurs noms et deux ont été attribués à un fils de Dioussé, étudiant né en 1995 et qui n’avait que cinq ans au moment de la vente.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy