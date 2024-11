Escroquerie foncière: Tout savoir sur l’affaire Massaly, des sites cités, une plainte annoncée, une forte somme réclamée pour dommages et intérêts

XALIMANEWS: Mamadou Lamine Massaly a réagi suite à l’information selon laquelle il es traîné en justice pour litige foncier.

“Contrairement à ce qui a été véhiculé ce samedi 23 NOVEMBRE 2024 par les sites Burnews , Seneweb et Prestige Thiès , j’ai jamais fait l’objet d’une plainte pour escroquerie ou toute autre infraction pénale”, a-t-il déclaré dans une note reçue par Xalima

Massaly est revenu sur cette affaire qui a fait le tour de la toile et explique: “Dans cette affaire , c’est moi qui , se sentant victime d’une escroquerie foncière , j’ai porté plainte devant le procureur de la république près le Tribunal de Grande Instance Hors Classe de Dakar et soit transmis a été donné à la section recherches pour enquête. La section recherche m’a entendu le jeudi 14 NOVEMBRE 2024 pour la confirmation de ma plainte et a organisé la confrontation le MARDI 19 NOVEMBRE 2024 ”

Et de poursuivre: “cependant, ces écrits des sites , qui ne sont étayés par aucun document et dont le caractère irréfutable est loin d’être établi, sont manifestement diffamatoires et portent atteinte à mon honneur et ma crédibilité. Cette atteinte à mon honneur et à ma crédibilité est d’autant plus grave et caractérisée, que je conteste formellement avoir escroqué qui que ce soit et d’avoir détourné un centime appartenant à cette personne”

Mamadou Lamine Massaly annonce une plainte pour diffamation et demande 500 000 000 CFA

“Indubitablement, en se comportant de la sorte et en publiant des allégations aussi graves, les Directeurs de publication de ces sites ont l’intention de me diffamer .Ceci est d’autant plus constant que, par hypothèse, le Directeur d’un organe de presse est tenu à une obligation de prudence et de mesure dans l’expression, de nature à les mettre à l’abri de relater des faits et de porter des accusations avec désinvolture et légèreté. Les Directeurs de Publication se sont affranchis de cette obligation, puisque leurs allégations portent, inéluctablement, atteinte à mon honneur et à ma considération .Ainsi pour préserver ses intérêts et se prémunir contre toutes éventualités , je me réserve le droit de saisir la justice d’une plainte en diffamation pour réclamer des dommages et intérêts à hauteur de 500 000 000 FCFA pour le préjudice incommensurable subi”, a-t-il asséné