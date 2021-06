XALIMANEWS: Un coup dur pour l’allié du président Macky Sall et chef du Parti sénégalais pour l’action et le développement (Psad) ! Selon ‘’SourceA’’ dans sa parution de ce vendredi, Libasse Laye Mboup va rester en prison avec son complice Moustapha Thiam. Ils sont poursuivis pour association de malfaiteurs et escroquerie sur plus de 200 personnes

