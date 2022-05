Libération rapporte que Mamadou Diène et Ass Tacko Mbacké Seck seraient les ordonnateurs de ces décaissements suspects. Le journal précise qu’ils auraient usé de fausses factures de déclarations et d’autorisations d’importations, et de changes. La même source renseigne que Papiss Demba Cissé dut rembourser de sa poche le crédit accordé par l’ex-SGBS.

