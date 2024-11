Espagne-Inondations à Valence : Les populations s’unissent face à une aide jugée insuffisante et tardive

XALIMANEWS-Les inondations dévastatrices qui ont frappé le sud-est de l’Espagne, notamment Valence, ont causé la mort de 158 personnes, selon un rapport du gouvernement du 31 octobre. Les recherches continuent pour retrouver de nombreuses personnes disparues, ce qui pourrait faire grimper le bilan.

Ces intempéries, considérées comme les pires depuis 50 ans, ont également entraîné des dégâts matériels considérables, avec au moins 5 000 véhicules encore bloqués. D’après Radio France Internationale, le Valencia Basket Club a réagi en ouvrant un centre d’hébergement d’urgence dans son gymnase, fournissant un soutien essentiel aux sinistrés.

Dans ce gymnase, environ 150 personnes ont trouvé refuge. Alberto Chilet, un responsable du club, a expliqué que grâce à des dons d’entreprises, ils ont pu mettre en place un système d’accueil incluant des matelas, des douches chaudes, une infirmerie et une assistance psychologique. L’atmosphère est marquée par la fatigue et le stress des sinistrés, soulignant l’impact tragique de la catastrophe. Alfafar, en périphérie de Valence, est isolée après des inondations. L’électricité est intermittente, l’eau est non potable et les magasins alimentaires sont fermés. Une distribution alimentaire a eu lieu le 31 octobre, mais son arrivée a été jugée tardive. Le maire, Juan Ramon Adsuara, exprime sa colère : » L’armée doit intervenir, il y a encore 8 000 habitants isolés, avec des morts dans les voitures à certains endroits. «