Prenant la parole au nom de la coopérative, le Président Adama Ndiaye connu pour son calme et sa sérénité n’est pas allé avec le dos de la cuillère, il a dénoncé avec rigueur et vigueur les promesses non tenues du gouvernement du Président Abdoulaye wade, qui, à travers son ambassadeur à l’époque en l’occurrence SEM. Abass Ndiour, avait promis un site à la coopérative à travers le programme « Une famille un Toit », et après de multiples démarches et voyages, la montagne selon lui a accouché d’une souris.

